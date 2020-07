Jonge chiropractor Barbara van de Sande vestigt zich in Aalst

De interesses van chiropractor Barbara van der Sande zijn breed en liggen op het gebied van de behandeling van rug-, nek- , schouder- en hoofdpijnklachten, maar ook op (de preventie van) sportblessures.

De cum laude afgestudeerde Eindhovense is tevens thuis in dry needling, pediatrie (kinderchiro­practie) en behandelt daarnaast klachten die met de zwangerschap te maken hebben.

Op 1 september opent Van der Sande haar praktijk aan de Raadhuisstraat 6 in het Medisch Centrum Aalst (MCA). Toen de 27-jarige na haar opleiding tot fysiotherapeut aan de slag ging, merkte ze al snel dat ze patiënten meer vooruitgang wilde laten boeken dan zij in die functie kon bieden. Ze zocht daarom verdieping en verbreding van haar kennis en vond die in de behandeltechnieken van de chiropractie. Deze kunde deed zij op in Wales, waar ze in vier jaar tijd haar Master behaalde en gelijktijdig de opleiding echografie volgde.

Patiënten varen er wel bij

Van der Sandes patiënten in Vught en in Hilversum varen er inmiddels wel bij. De Eindhovense wilde zich echter graag als zelfstandige vestigen in de plaats waar zij mettertijd ook wil gaan wonen. ,,Het fijne van het MCA is dat ik hier met veel specialisten kan samenwerken en dat de communicatielijnen kort zijn, doordat we in hetzelfde pand praktijk houden.”

Van der Sande heeft goed nagedacht over de inrichting van haar wacht- en behandelkamer, die momenteel op de begane grond worden gerealiseerd. ,,In de wachtruimte komen stoelen, maar in de behandelruimte daag ik mensen uit.” Ze heeft ervoor gekozen om geen stoelen neer te zetten. ,,Het laatste woord is er nog niet over gezegd, maar mensen bewegen te weinig en veel zitten kan zorgen voor klachten.”

Zo’n twintig procent van iedere consultatie bij de huisarts gaat over rugklachten. ,,Je hebt maar één rug en deze is onvervangbaar. Ik onderzoek waar klachten vandaan komen en kijk daarbij naar de mens in zijn geheel. Er zijn maar weinig mensen voor wie ik niets kan betekenen; ook al zijn ze al overal geweest.”

Open dag

Op zaterdag 29 augustus houdt Van der Sande een open dag. Tussen 10.00 en 15.00 uur kunnen geïnteresseerden een kijkje komen nemen. In de chiropractorpraktijk kunnen patiënten op maandag, woensdag en donderdag terecht.