Jonge designers in spe lichten Valkenswaard door

VALKENSWAARD - De samenwerking tussen Valkenswaard en de Design Academy in Eindhoven moet de gemeente vooral een duwtje in de rug geven. In december weten we ook hoe.

Studenten van de Design Academy Eindhoven (DAE) gaan Valkenswaard doorlichten. Ze willen erachter komen hoe het dorp aantrekkelijker gemaakt kan worden voor jongere mensen. De aftrap was gisteren, met een uitgebreide fietstocht door de gemeente. In december worden hun eerste ervaringen in woord en beeld gedeeld met onder meer de inwoners van Valkenswaard.

De start van het project was op het Hofnarplein voor het gemeentehuis. Twintig bachelor-studenten uit alle delen van de wereld werden verwelkomd door burgemeester Anton Ederveen. ,,U gaat de komende weken Valkenswaard ontdekken. Wij hopen dat we door jullie geïnspireerd raken om ons dorp verder te ontwikkelen.”

Vriendschapsovereenkomst

De samenwerking tussen de gemeente Valkenswaard en DAE is tweeledig. De studenten maken werk van de gestelde taken voor het verblijven van jongeren in Valkenswaard. Tevens is er voor een driejarige periode een vriendschapsovereenkomst gesloten. Als ‘Vriend van DAE’ krijgt Valkenswaard immers toegang tot het speciale DAE-netwerk met zijn studenten en professionals en kan zich nog steviger positioneren in de regio. Maar het geldt ook als basis voor verdere toekomstige samenwerking.

Voor Anne Ligtenberg, DAE-coördinator van het Valkenswaardse project, kan alleen nog maar wijzen op de bedoelingen van haar studenten. ,,We gaan heel veel kijken en ontdekken. Met foto’s van opvallende zaken gaan de studenten samen na op welke manier ze Valkenswaard een extra boost kunnen geven. Ze zullen vooral bezien hoe ze de aspecten wonen, werken, verkeer en recreatie speciaal kunnen belichten.”

De gemeente krijgt zo tegelijk nieuwe ideeën en inzichten over hoe jongeren naar de lokale gemeenschap kijken en het dorp ervaren. Volgens Anne Ligtenberg speelt in dat gehele traject ook de historie een belangrijke rol. ,,Het gehele traject is immers puur op Valkenswaard gericht. Op het beter positioneren van deze gemeente.”