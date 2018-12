Jonge drugsdealer (17) uit Valkenswaard opgepakt: al de tweede minderjarige die betrapt wordt in korte tijd

Recensie Bij de Treeswijk­hoe­ve in Waalre stralen sterren het hele jaar

11:00 WAALRE - Als we alle awards, punten en sterren uit de culinaire ranglijsten van Dick Middelweerd optellen, maken we een diepe buiging voor deze gepassioneerde chef. Dit jaar staat hij dertig jaar samen met zijn vrouw Anne Laura aan het roer van de Trees­wijkhoeve in Waalre. Beoordeling 9,8.