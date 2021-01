Jonge ondernemers uit Waalre maken het digitaal gezellig

Noortje op expeditie naar Senneroog: Waalrese studente ontdekt hoe het is om immigrant te zijn

11 januari WAALRE - ,,’s Avonds sliepen we in een slaapzak op een matje van vier centimeter dik. Het was zo donker dat ik op een gegeven moment niet meer wist of ik mijn ogen open had of dicht. En dan die stilte. Die viel me zó hard, dat ik de eerste nacht drie mini-paniekaanvallen kreeg."