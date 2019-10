Jongeren in Aalst hebben hun hangplek

Het was gisteren aan het eind van de middag aan wethouder Lianne Smits om de eerste officiële hangplek in Waalre te openen. Balancerend op de grens tussen afhankelijkheid en volwassenheid is de straat vaak het podium waar de jeugd zich ontwikkelt. Het samen rondhangen kost jongeren niets en bovendien zijn ze uit het zicht van hun ouders en van mensen die hun ouders kennen. Chillen, stiekem een sigaretje roken, met een bal bezig zijn, muziek luisteren en elkaar ontmoeten, daar gaat het vaak om.