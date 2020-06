Jongeren uit Valkenswaard en Dommelen willen een eigen skatepark, geen hangplek

VALKENSWAARD - Jongeren uit Valkenswaard en Dommelen ijveren voor een eigen skatepark in de buurt.

Het is behoorlijk behelpen voor skaters in Valkenswaard en Dommelen. Weinig locaties zijn geschikt voor hun urban sport. Ze willen daarom ergens in de gemeente een vaste plek, waar ook BMX’er, steppers en rolschaatsers terecht kunnen.

,,Het zou geweldig zijn als het lukt”, zegt Gijs Kanters (16) uit Dommelen. Enzo van Lieshout (19) uit Valkenswaard denkt er net zo over.

‘Het moet geen hangplek worden’

Een tijdje geleden wisten ze niet eens van elkaars bestaan, de skaters uit Dommelen en die uit Valkenswaard. Nu hebben ze de handen ineengeslagen voor een gemeenschappelijk doel. Ze vragen niet veel. Een betonnen ondergrond, enkele obstakels, het liefst met een hek eromheen en wat verlichting. Ze weten ook heel duidelijk wat ze níet willen: een overkapping en bankjes. ,,Het moet geen hangplek worden.”

Er zijn een paar vaste plekken waar de skaters, in totaal bijna dertig man, hun kunsten vertonen. In Dommelen is een kleine groep regelmatig actief bij Kanters thuis voor de deur. Maar dat zorgt voor burenoverlast. Ze gaan ook weleens naar de Damianusdreef. Dat levert echter een hoop gesleep op met hun zelfgemaakte attributen.

Ook de gemeentewerf is niet ideaal. Ze hebben daar weliswaar de ruimte, maar rails en ramps zijn er niet. Van Lieshout sjouwt hier zijn eigengemaakte obstakels met een bolderkar naar toe. ,,Maar als ik er niet ben, hebben ze daar niets.” De club uit Dommelen komt ook bij de werf, maar zij zijn voor het vervoer van hun spullen dan weer volledig afhankelijk van Rick Jansen (33) en zijn bestelbusje. Als hij niet kan, kan ‘Dommelen’ niet komen.

‘Ze roepen niet zomaar iets’

Diezelfde Jansen heeft de jongeren er nu van overtuigd dat ze via de politiek hun wens kunnen waarmaken. Hij heeft ervaring in het jongerenwerk en is altijd fervent skater geweest. ,,Ze roepen niet zomaar iets, ze willen echt iets van de grond krijgen”, zegt Jansen. Hij wijst op een eerdere online petitie van de skaters, die 175 steunbetuigingen kreeg.