Jos van Gils: een bescheiden verenigingsman

Overname Ford-dea­ler Luijbregts door Van Mossel, vestiging Valkens­waard sluit

10:01 VALKENSWAARD - Ford Luijbregts in Valkenswaard draagt zijn activiteiten per 1 maart over aan Van Mossel Automotive Group. De vestiging in Valkenswaard gaat sluiten. De 16 medewerkers gaan over naar de Ford-vestigingen van Van Mossel in Eindhoven en Weert.