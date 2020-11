Joyce deelt eendjes uit in ruil voor een lach

Het begon bij toeval

Met een grote bakfiets staat Joyce Wilbers in de motregen al te wachten. Met een eendje op de mouw van haar jas genaaid en een eendjestas aan haar stuur is ze niet te missen. Haar reactie op de vraag of we even droog zullen gaan staan onder een afdak, tekent direct wat voor een persoon Wilbers is: “Smelt je anders?" Juist haar uitgesproken karakter heeft gezorgd voor deze spontane actie. ,,Het idee is geboren uit frustratie. Ik maakte me druk over van alles op mijn werk. Stomtoevallig kwam mijn dochter met een gevonden badeendje thuis, en dat werkte op de een of andere manier op dat moment voor mij motiverend. En toen wist ik dat ik daar iets mee moest."