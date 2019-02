Jubilerend tandlab Valkenswaard blijft handwerk koesteren

Precies veertig jaar geleden nam Gerhard Overweg (64) het tandtechnisch laboratorium van zijn vader over. Hij had er toen al vele jaren als aankomend tandtechnieker opzitten. Het bedrijf bestaat inmiddels zestig jaar. En ruim een kwarteeuw is ook levenspartner Corrie volop actief in het familiebedrijf. Voor het echtpaar een moment van bezinning: ,,We gaan richting de pensioengerechtigde leeftijd. We blijven verbonden aan het bedrijf en ook nog actief betrokken. De dagelijkse leiding gaat langzaam over op zoon Ard, dochter Elke en haar partner Rob van Hoof. De derde generatie gaat het bedrijf verder gestalte geven’’, verklaart Gerhard. Corrie (64) ziet uit naar een rustiger periode. ,,Wat kleiner wonen en niet meer pal tegen de zaak. Minder zorgen. Niet meer de drukte. Letterlijk en figuurlijk afstand nemen.’’