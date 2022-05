Jubilerende tafeltennisclub kende vele successen en predikt nu: ‘Het is een sport voor iedereen’

VALKENSWAARD - De jubilerende TafelTennisVereniging Valkenswaard (TTV) speelde ooit in de top van Nederland. De insteek van nu is gericht op de breedtesport: tafeltennis voor alle niveaus en alle leeftijden.

TTV kent een rijke historie. Bovendien ziet de toekomst er zonnig uit met de vele jeugdleden. Voorzitter en penningmeester Peter van de Sande blikt vooruit op één van de hoogtepunten in het jubileumjaar. ,,We zijn blij dat de topspeelster van weleer Bettine Vriesekoop bij ons een clinic komt verzorgen.” Deze bijeenkomst is op zondag 15 mei.

Quote Ooit zaten er bij thuiswed­strij­den 600 bezoekers Ton Bogers

Vriesekoop geeft een inkijkje in haar belevenissen in de sportwereld en haar verblijf in China. Aan de tafeltennistafel verzorgt ze tal van oefeningen, met vele tips en trics. ,,We hopen zo toch weer op wat extra leden. Vooral de categorie twintigers en dertigers”, verklaart de pr-man Ton Bogers. Hij kent de club als geen ander en heeft verschillende golfbewegingen aan den lijve meegemaakt. ,,Met het aantrekken van goede sponsors, kwamen ook de topspelers zoals Bob Potton, John Hilton en Huang Jiango. De sportieve successen regen zich aaneen.”

Successen, supporters en veel verschillende speelplekken

Hij wijst dan op de eerste 25 jaren uit de clubhistorie. Bogers noemt die periode hectisch, onstuimig maar zeer succesvol. ,,Tot eind jaren tachtig kenden we een voortdurende groei. We hebben landelijk op het hoogste niveau gespeeld, met enkele landskampioenschappen als resultaat. En een halve finale in de Europacup. Een ledental van ongeveer tweehonderd. Heel veel supporters. Ooit zaten er bij thuiswedstrijden 600 bezoekers.”

De club wisselde toen ook regelmatig van speelplek. Van cafézaaltjes tot Rollerhal De Dennenberg, de Amundsensporthal en het Valkencourt-complex. Met een nieuwe sponsor veranderde ook telkens de clubnaam. 1987 was een keerpunt in de historie. Er waren geen gulle geldschieters meer, de successen liepen terug en veel supporters haakten af. Wel kwam er een eigen accommodatie aan de Hertog Hendrikstraat.

Quote Een echte Valkens­waard­se vereniging met regionale aspiraties Peter van de Sande

Peter van de Sande: ,,De echte tafeltennisliefhebbers telden weer mee. Zij zorgden ook voor de echte clubsfeer. De amusante nazit aan het einde van de trainingsavond. Samen kaarten aan de bar. Een echte Valkenswaardse vereniging met regionale aspiraties.” Inmiddels is er weer volop stabiliteit in de club. Het ledenaantal ligt al jaren rond de honderd. De verhoudingen binnen de club zijn genormaliseerd en iedereen is gelijk. Verschillende vroegere leden zijn weer terug op het oude nest.

‘De club verbindt’

Sinds ruim tien jaar is ex-tophandballer Henk Huijnen recreatief betrokken bij TTV Valkenswaard. Hij is nu even voorzitter van de jubileumcommissie, maar maakt zich al jaren sterk voor verbreding van de jeugdafdeling. ,,Voor die categorie kan de clinic van grote waarde zijn. Een aansprekend persoon qua uitstraling, motivatie, sportfanatisme.”

Huijnen wil vooral een opwaardering van de recreatieve functie en legt verbindingen tussen de verschillende leeftijdsgroepen. ,,Tafeltennis is voor iedereen. Het is niet alleen een sportieve activiteit, maar ook een sociale bezigheid. Voor jong en oud, man en vrouw. Bij ons varieert de leeftijd van 8 tot 93 jaar. De club verbindt.”

De clinic van Bettine Vriesekoop is om 14.00 uur in de TTV-hal aan de Hertog Hendrikstraat 3. Toegang is gratis.