Jubileumboek vol verhalen over ritjes met Buurtbus Waalre

De Buurtbus staat landelijk momenteel in de belangstelling. Het gaat dan over het al dan niet vervoeren van rolstoelgebruikers, over het besturen van elektrische buurtbussen met een rijbewijs-B en over het gedonder met de FNV over de inzet van onbetaalde chauffeurs.

Woensdagavond stonden de Buurtbus en de leden van Buurtbusvereniging Waalre ook in de belangstelling. Coronaproef werd in het Huis van Waalre op sobere, maar geanimeerde wijze stilgestaan bij het tienjarig bestaan van de vereniging. Hoewel het glas niet kon worden geheven op een decennium aan vrijwillige inzet, keek de club blijmoedig terug én met vooruitziende blik naar de toekomst.

Voorzitter Boudewijn van Agt verhaalde in zijn presentatie niet alleen over het ontstaan van de vereniging en over de groei van het aantal passagiers, maar dankte ook medeoprichter en erelid Willy Smulders. Hij voerde tien jaar geleden de sollicitatiegesprekken met gegadigden voor de functie van chauffeur. Dat hij een goede kijk op de sollicitanten had, mag blijken: na tien jaar zitten er van de huidige 26 vrijwilligers nog steeds twaalf van het eerste uur op de chauffeursstoel. Tien van hen waren aanwezig en kregen, symbolisch, een oorkonde en een herinneringsspeld opgeprikt. Met een gemiddelde leeftijd van ruim boven de 70 besturen de jubilarissen niet alleen de bus, maar nemen ze ook deel aan bijscholingscursussen rijvaardigheid, reanimatie en AED.

Lof voor chauffeurs

Waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer was vol lof en gaf blijk van zijn grote waardering voor het enthousiasme, de service en de klantvriendelijkheid van de chauffeurs. Zij dragen bij aan de onmisbaarheid van de buurtbus, die wat de burgemeester betreft een gouden toekomst heeft.

Boelhouwer nam het eerste exemplaar van het jubileumboek in ontvangst. Dat staat vol ervaringsverhalen, anekdotes, columns en bijdragen van (dorps)prominenten. Het boek is voor 15 euro te koop. De opbrengst gaat naar een nog nader te bepalen goed doel in Waalre.