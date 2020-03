Juridisch gevecht om Dommelkwartier in Valkenswaard lijkt riskant welles-nietes-spelletje

ANALYSE Wethouder die debat over sluipver­keer met Waalren­aren afhoudt, is zo gek nog niet

15:00 Waalre - Je zou bijna denken dat heel Waalre-dorp boos is. De sluipverkeerwerende maatregelen zorgen online en op straat in ieder geval al maanden voor de nodige reuring. Praat daarom met de ontevreden inwoners in een openbare bijeenkomst, zei een deel van de raad tegen wethouder Alexander van Holstein. Die liet ziet adviseren dat niet te doen. Laf? Kop in het zand? Allerminst.