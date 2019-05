Kanobaas: ‘Er is iemand wel heel erg boos op mij’, schade na brand Valkenswaard loopt in de tonnen

VALKENSWAARD - Rillend slaat hij de verwrongen staalconstructies gade. ,,Er is iemand wel heel erg boos op mij”, zegt een aangeslagen Michel Geenen (58), eigenaar van recreatiefbedrijf Rofra in Valkenswaard. Vooral bekend om de kanoverhuur. Maar van die boten - die niet zijn verzekerd - is niets meer over. Bij de brand in de nacht van maandag op dinsdag gingen tegen de 300 kano's in vlammen op. ,,De schade loopt in de honderdduizenden euro's”, luidt de eerste schatting. En dit was niet de eerste keer dat Geenen's bedrijf het mikpunt was.

De Valkenswaardse ondernemer gaat net als de politie en de brandweer uit van brandstichting. De politie neemt de zaak dan ook zeer serieus. De kano’s lagen op speciaal gemaakte trailers die linksachter op het terrein aan de Molenstraat stonden geparkeerd. Niet onder een overkapping, gewoon in de buitenlucht. ,,Die vatten niet zomaar vlam”, concludeert Geenen, bij wie het beetje bij beetje doordringt dat op zijn bedrijf een aanslag is gepleegd. ,,Net voor het hoogseizoen losbarst. Dit is iemand geweest die ons écht wil raken.” In de zomermaanden is het traditioneel topdrukte voor Rofra, waarbij dagjesmensen en vakantievierders met de kano's over de Dommel gaan met als eindpunt de aanmeerplek bij De Venbergse Watermolen.

Vijanden

Even na middernacht komt de melding over de brand bij de hulpdiensten binnen. Het is een brand die razendsnel om zich heen grijpt, na aankomst van de brandweer blijkt van de kano’s niets meer te redden. ,,De kano’s zijn niet verzekerd. Dat kan alleen als ze worden opgeslagen in een loods.” Dit was niet de eerste keer dat Rofra te maken had met brand. Bijna een jaar geleden gingen ook al een tiental kano's in vlammen op. Destijds aangestoken met aanmaakblokjes. Schade: zo'n twintig mille. Even ervoor, in 2017, werden banden lek gestoken en ramen ingegooid van een bus van het bedrijf. Wat is er toch aan de hand? Heeft Geenen vijanden? Hij zegt er alleen maar naar te kunnen gissen. ,,Ik weet het echt niet, ik heb dit echt niet aan zien komen, ondanks die eerdere brandstichting. Dit is van een andere orde. Zijn mensen jaloers? Of zijn het tegenstanders van de uitbreidingsplannen?”

Volledig scherm In 2018 werden ook al boten van Rofra in brand gestoken. © Bert Jansen

Saillant

Geenen werkt al enige tijd aan de plannen voor een familiepark waarvoor op zijn vroegst volgend jaar de schop de grond in kan. Met attracties en horeca maar mogelijk ook met een uitkijktoren, een botanische tuin en een stadsbrouwerij. Hoe het precies uit moet komen te zien, is nog onderwerp van discussie. Saillant: juist daarom zou hij deze dinsdag de burgemeester en wethouders op bezoek krijgen, om te praten over de pretparkplannen, de invulling en de haalbaarheid.

Verdachte personen

Terwijl de recreatieondernemer zijn verhaal doet, komen bij de politie de eerste meldingen binnen over mogelijk verdachte personen die in de omgeving zijn gezien vlak voor de brand om acht minuten na middernacht werd gemeld door omwonenden. Ook wordt gekeken of er camerabeelden zijn. En of gegevens van zendmasten iets kunnen vertellen over welke mobiele telefoons vlak voor de brand in het gebied waren. Mede gezien de eerdere gebeurtenissen in 2017 en 2018 neemt de politie de zaak hoog op. Dinsdagmorgen doet het team Forensische Opsporing onderzoek.