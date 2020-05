Kanovaren mag wél: met het hele gezin op de Dommel

VALKENSWAARD - Dierentuinen en pretparken zijn nog even gesloten. Dus wat doet een gezin met jonge kinderen op al weer een mooie dag in het weekend? In Borkel stappen ze in een kano voor een ontspannen tocht van acht kilometer over de Dommel naar de Venbergse Molen.

Na de tocht zoeken Elise en Marijn een plaats voor hun kano, waar die andere niet in de weg ligt. Het is hun eigen kano. ,,Gisteravond gekocht!”, vertelt hun zoon Max, die samen met zijn broer Finn inmiddels op de kant staat. Ze hebben er een paar mooie uren op zitten. Vader en moeder wisten waar ze aan begonnen. Hij deed slaloms in een kano, als wedstrijd. Zij groeide op in de provincie Utrecht, waar met het vele water de kano en zeilboot vaker gebruikt werden. ,,We wonen nu in Geldrop, dan is dit stukje zowat de enige mogelijkheid in de buurt om mooi te varen”, weet zij. ,,Maar we willen het vaker doen. Misschien bij Den Bosch in de buurt, of naar de Biesbosch?

Gezinnen samen in één kano

Regelmatig komen er kano’s uit het zuiden afmeren vlak voor de Venbergse watermolen. Bijna iedereen heeft een kano gehuurd bij Rofra of Puur. ,,Het is vandaag net zo druk als vorig jaar rond deze tijd”, vertelt Natasja Keltjens, receptioniste bij Rofra. ,,We houden ons aan de regels. Dus gezinnen mogen samen in één kano, maar anderen met maximaal twee personen. Die afstand geldt ook in de bus, dus onze bussen zijn de hele dag op weg. Ook haar baas Michel Geenen zit achter het stuur om klanten naar de opstapplaats in Borkel te brengen. Rofra heeft ook een opstapplaats in het Belgische Pelt, maar de grens is gesloten vanwege corona.

Quote Het voelde als een klein beetje vakantie Bryher Bentsen

,,Het voelde als een klein beetje vakantie”, zegt Bryher Bentsen, nadat ze uit de huurkano is gestapt. De tocht deed haar en haar man Luc denken aan de vakantie in de Franse Ardèche, jaren geleden, zij het dat het water hier een stuk rustiger stroomt. Omdat het doorgaans drukbezette terras van de Venbergse Molen gesloten is, hebben ze zelf broodjes en een paar biertjes meegenomen. Al met al smaakt het tochtje over de Dommel naar meer. ,,Ik heb gehoord dat je ook van Boxtel naar Sint Michielsgestel kunt varen”, vertelt Bryher hoopvol.

Vroeger

Het is een drukte van belang bij de opstapplaats. Steeds halen medewerkers van Rofra en Puur kano’s op het water. Op een terrein aan de andere kant van de weg staan aanhangers klaar om de boten weer stroomopwaarts te brengen. Connie Faassen zit op een grote steen te genieten van het tafereel. ,,Het doet me aan vroeger denken”, zegt ze. ,,Als kind zat ik in een ijzeren roeiboot, met zware houten riemen. Ja, ik zou nog best een willen varen, maar niet alleen!”

Ook Gijs en Maartje Mackelenbergh uit Eindhoven en hun zonen Rein (8) en Mees (6) zijn enthousiast. ,,Dit gaan we vaker doen”, weet moeder. ,,We hebben er wel drie uur over gedaan. Met pauzes om langs de kant om te picknicken. Heerlijk!”

Bedrijfsuitjes liggen stil

Rofra-eigenaar Michel Geenen is blij met de belangstelling van de gezinnen. Maar die kan het seizoen niet meer goedmaken, laat hij later op de dag telefonisch weten. ,,Normaal komt 80 tot 90 procent van onze omzet van team- en bedrijfsuitjes. ASML, Philips, VDL, de overheid, het MKB, allemaal weten ze ons te vinden. Maar dat ligt nu allemaal stil.”