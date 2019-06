Kanoverbod op Dommel gedeeltelijk weer ingetrokken

update Felle brand vlakbij munitiebe­drijf in Belgische Pelt onder controle: brandweer­man lichtge­wond

12:03 De zware brand bij het bedrijf Jezet Seating op het industrieterrein Nolimpark in Pelt is onder controle. Dat meldt de Belgische gemeente Pelt. Rond 8.15 uur brak er een zware brand uit, die met een grote rookontwikkeling gepaard ging. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Eén brandweerman raakte gewond. De rook trok naar de Nederlandse grens. Sinds 11.00 uur mogen omwonenden ramen en deuren weer openen.