Kans op volwaardige najaarskermis in Valkenswaard klein

Veel te voorbarig

Net als Nuenen besloot Valkenswaard al in een vroeg stadium om de kermis in juli te schrappen . Dat kwam de gemeente op kritiek te staan van brancheorganisaties Bovak en De Nederlandse Kermisbond. Zij noemden het Valkenswaardse besluit veel te voorbarig, onder meer omdat er vanaf eind juni waarschijnlijk al weer veel meer mogelijk is.

Veel gemeenten, ook in Brabant, hebben nu nog geen nee gezegd maar het vergunningentraject gewoon in gang gezet. Over Park Hilaria in Eindhoven is nu nog geen besluit genomen. ,,Waarom kijken we bijvoorbeeld niet naar Dommelen, waar vorig jaar een coronaproof kermis werd georganiseerd, die goed verlopen is", opperde CDA-fractievoorzitter Davey Gerlings. ,,De kennis die daar is opgedaan, kunnen we nu misschien goed gebruiken.”