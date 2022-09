Kapelaan Ramesh Chinta verlaat Valkenswaard

Enkele maanden geleden werd al bekend dat Felie Spooren de Willibrordparochie gaat verlaten. Hij is per 1 oktober benoemd tot pastoor van de parochie Sint Odulphus van Brabant in Oirschot, Spoordonk, Best en Oost- West en Middelbeers, en tot deken van het dekenaat Bladel-Oirschot.

Begin deze week is bekend geworden dat ook pater Ramesh Chinta Valkenswaard gaat verlaten. Hij is door de Bossche bisschop De Korte benoemd tot kapelaan van de parochie Sint Christoffel in Dreumel. En ook zijn benoeming gaat in op 1 oktober. In een toelichting geeft pastoor Felie Spooren aan dat ,,ook deze benoeming voortvloeit uit de wens van het bisdom om te komen tot een evenwichtiger en eerlijker belasting van de pastorale bezetting over het bisdom.”

Pater Ramesh Chinta is geboren en getogen in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh. Hij heeft er zijn semenarieopleiding gevolgd bij de congregatie Heralds of Good News en is na zijn priesterwijding in 2012 drie jaar als kapelaan werkzaam geweest in India. In 2015 kwam hij naar Nederland in het bisdom ’s-Hertogenbosch. Hij kreeg een stageplek in de Parochie Heilige Willibrord Aalst-Valkenswaard-Waalre. Door de bisschop is hij in 2017 benoemd tot kapelaan van Valkenswaard.