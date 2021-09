Kapotte waterleiding zet straten in Waalre blank

Zomerserie Bijzonder wonen in Veldhoven: ‘Idee dat we wakker werden in bed & breakfast’

28 augustus ‘Ik besef pas sinds kort dat het echt van mij is. Dat ik hier mag wonen. De eerste maanden hadden we het idee dat we wakker werden in een bed & breakfast. Als wij weg gaan, komen mijn ouders hier op vakantie’, vertelt Diana Smeeman.