Kartonnen kuchschermen uit Waalre schot in de roos

Kuchschermen: ze staan op duo-bureaus en in wachtkamers, hangen in taxi's en bestelbusjes en zelfs het bloedprikken geschiedt vanachter een corona-preventiescherm. De schermen zijn er tegenwoordig in alle soorten en maten, zodat iedereen met een gerust hart kan werken, wachten en winkelen zonder anderen in het gezicht te hoesten.

Maatschappelijk nut

Ook Rein Reenalda uit Waalre helpt de 1,5 metersamenleving vormgeven. ,,Door een vraag uit de markt en virusconfrontatie in mijn omgeving -en eerlijk gezegd ook door een overschot aan tijd-, bedacht ik een product met maatschappelijk nut."

Een vriend van Reenalda vroeg of hij 'iets' tegen corona had, dat in zijn communicatieadviesbureau gebruikt kon worden: iets voor op bureaus en wellicht ook een wandsysteem.

De Waalrenaar dacht meteen aan het gebruik van karton, want dat is licht, betaalbaar en ecovriendelijk. Hij kende het materiaal van Labro Verpakkingen voor toepassingen bij displays en op maat gemaakt luxe inpakmateriaal.

,,Juist omdat er inmiddels al zoveel ontwikkeld is wilde ik, in deze tijd van plastic, iets volledig recyclebaars maken. Een kwaliteitsproduct zonder tie-wraps, klemmen of haakelastiek, maar het moest er wel strak uitzien. Een standaard element bestaat uit een bovenpaneel met een raam van twee millimeter dik acrylaat, een blind onderpaneel en twee keer een voet. Het is een leuk, luchtig product voor de oplossing van een niet leuk en luchtig probleem."

Proefopstelling

Binnen een week realiseerde Reenalda een aantal proefopstellingen van de Wand-You. Zoals bij Van Bree Vastgoedinrichter, waar Best Image Signing de screens compleet personaliseerde, maar ook bij Room To Meet You van IT Pro in Nuenen, waar de flexwerkplekken van schermen zijn voorzien.

Christ van de Akker, oprichter van het bedrijf dat IT voor het MKB verzorgt, was positief verrast over de vinding: ,,Thuiswerkplekken worden steeds belangrijker en regionale flexplekken wellicht ook. Karton is een goede oplossing: het is snel te verplaatsen en als het omvalt doet niemand zich pijn. Je kunt het eventueel nog lamineren en bestickeren. Dit is een goede oplossing."