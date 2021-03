Keersopdal in Dommelen wordt mooier wandelgebied

Delen per e-mail

Tegelijk met de aanleg van de Westparallel wordt het naburige Keersopdal aangepakt om zo nieuwe natuur toegankelijk te maken voor bezoekers. Voor het einde van dit jaar moet het nieuwe wandelgebied klaar zijn. Waterschap De Dommel, Bosgroep Zuid-Nederland en Natuurmonumenten werken samen aan een herinrichtingsplan. De Bosgroep heeft onlangs tijdens een digitale presentatie haar plannen voor het stukje Keersopdal op Valkenswaards grondgebied nader toegelicht.

Bloemrijk

De opzet is om de gebruikers van het gebied, vooral wandelaars, te laten genieten van een afwisselend landschap met bloemrijke, natte hooilanden, groensingels , losstaande bomen en vochtig bos. Met wandelpaden die in het noorden, nabij ’t Heike, verbinding maken met het gebied de Elshouters en in zuidelijke richting doorlopen op Bergeijks grondgebied.

Voor de Bosgroep Zuid ligt de grootste klus in het stukje Keersopdal, westelijk van Dommelen. Dat is grofweg tussen de plaatselijke bierbrouwerij en de Keersopbrug op de Keersop. De veranderingen in het natuurgebied ’t Heike liggen vooral bij Natuurmonumenten. De padenstructuur wijzigt daar nauwelijks.

Bosgroep-woordvoerder Pieter Cox gaf in zijn presentatie aan dat de Keersop zelf robuuster gemaakt wordt. De beek moet meer kronkelen en de beekbodem wordt enigszins verhoogd. Op die manier worden de gronden grenzend aan de Keersop natter. Het waterpeil wordt verhoogd onder meer door het dempen van sloten en het afplaggen van de gronden in het beekdal. Deze vernatting zorgt in de lage delen voor vochtige hooilanden.

Insecten en vogels

Op iets hoger gelegen grond verschijnt kruiden- en faunarijk grasland. Cox: ,,Onze eerste zorg is een minder snelle afvoer van het water en in aansluiting daarop werk maken van de vegetatie. Dan moeten er voor de fauna schaduwkantjes, veel struweelaanplant, windluwe plekken komen, die geschikt zijn voor insecten en vogels.”

Het gebied tussen de Keersop en de bebouwde kom wordt een uitloopgebied voor de inwoners van Dommelen. Het wordt echter vooral wandelen op zogenaamde laarzenpaden. ,,Het kan hier met enige regelmaat vochtig tot erg nat worden. Het ophogen van de paden staat het natuurherstel in de weg.” De hoofdroute volgt in grote lijnen de loop van de Keersop. Om de overkant van de Keersop te bereiken, is er al een oversteek nabij het Doeweek-terrein. Verder wordt er een nieuwe brug aangelegd, ten zuiden van de brouwerij.

Wandelclub Voetje voor Voetje praat mee over de wandelpaden en de gebruiksvriendelijkheid. Voorzitter Wouter Kiela heeft nog geen contact gehad met de Bosgroep. ,,Waarschijnlijk maken we nieuwe wandellussen en koppelen die aan het knooppuntennetwerk.”