Kempenerpop Waalre voor dit jaar ‘gered’

Vorig jaar had de crowdfunding wat meer voeten in de aarde en het jaar daarvoor was het zelfs niet gelukt. ,,De organisatie van zo’n evenement gaat met vallen en opstaan. We hebben inmiddels veel geleerd en nu, bij deze tweede editie, vinden we onze weg steeds beter. De financiering is op orde en de sponsoring loopt ook aardig”, vertelt muziekliefhebber Ralf Collaris, die als programmeur lid is van de organisatie.