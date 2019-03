Kempenerpop zoekt bandjes

Open Dag Villa ExpertCare in Waalre: ook warme zorg in het medisch kinderdag­ver­blijf

18 maart WAALRE - 's Avonds, 's nachts, in het weekend én op doordeweekse dagen zijn kinderen die complexe zorg nodig hebben welkom in Villa ExpertCare. Ook kinderen waarvan de ouders buiten de reguliere kantoortijden werken vinden hier een veilige plek in het kinderverblijf. Het bijzondere van deze medische kinderopvang is dat er voor ieder kind een individueel zorgplan wordt gemaakt en dat de begeleiding een (ortho)pedagogische of verpleegkundige achtergrond heeft.