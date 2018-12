Kerstgevoel tijdens lichtjesroute in Borkel en Schaft

Vrouwenorganisatie

Een paar straten verder worden de deelnemers door een garage geleid, waarbij de leden van de ‘Vrouwenorganisatie' uit het dorp een stoppunt ingericht hebben. "Loop maar gerust door, via de achterdeur kunnen jullie er weer uit", roept een van de dames naar de ietwat twijfelende groep die bij de garagedeur staat. Na een welkome opwarmer in de vorm van koffie, leidt de route inderdaad langs de wasmachine in de bijkeuken naar de tuin van de woning. Vanaf hier gaat de route van kaarsen weer verder, die de deelnemers uiteindelijk naar het clubgebouw van Jong Nederland leidt.

Buiten staan jongeren marshmallows uit te delen om te roosteren boven het grote kampvuur, terwijl binnen leden van de KBO hun zelfgemaakte salades op toastjes serveren. Ook CV De Mulkslobbers heeft wat verderop, geheel in stijl, een eigen stoppunt ingericht waarbij men op de foto kan met de Kerstman, evenals de Molenstichting waar door muzikanten in de molen de kerstmuziek verzorgd wordt en wederom de inwendige mens niets tekort komt.

Voor wie nog niet genoeg gehad heeft, wordt de route afgesloten bij café De Woeste Hoeve met een stuk warme apfelstrüdel. René van Duuren en zijn partner Yvonne Verstraaten uit Neerpelt hebben de route net gelopen. "De sfeer is heel gezellig. En de route is goed in elkaar gezet." Het stel loopt vaker dergelijke routes, maar deze is uitzonderlijk volgens hen. "Het is mooi om te zien hoe verenigingen zich hier kunnen profileren. En iedereen doet dit vrijwillig, dat moet je allemaal maar willen. Onvoorstelbaar dat ze hier geen bijdrage voor vragen, eigenlijk."