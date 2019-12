Kinderboerderij De Kleine Meer in Valkenswaard lijkt voorlopig gered

TERUG IN HET NIEUWSVALKENSWAARD - Kinderboerderij De Kleine Meer in Valkenswaard heeft een enerverend jaar achter de rug. Geheel 2019 hing de dreiging van sluiting boven de hoofden van de dierenliefhebbers. De gemeentelijke subsidie was immers in het nadeel van de kinderboerderij aangepast.

Inzamelingsacties hebben wel wat geld opgeleverd. Maar pas met de gemeentelijke toezegging om de komende drie jaren ruim dertigduizend euro subsidie te verstrekken, kwam er pas echt lucht voor De Kleine Meer. Zeker omdat er ook nog ontheffing verleend werd van de zogenoemde vijftig-procent-eis. Die eis legt bij alle gesubsidieerde stichtingen en verenigingen op dat de helft van de begroting door eigen middelen moet worden betaald.

Stichtingsvoorzitter Paul Verspeek: ,,Als kinderboerderij hebben wij geen leden die contributie betalen én we heffen geen entree. Zodoende is het voor ons bijzonder moeilijk om geld binnen te halen. En doordat die eis nu ook even wegvalt, hoeven we in ieder geval voorlopig niet meer de helft van onze begroting zelf op te hoesten.”

Het huishoudboekje van de kinderboerderij bestaat in grote lijnen uit de exploitatie en de beheerderskosten. Onder de exploitatie wordt de huisvesting alsmede de verzorging van de dieren verstaan. Daarvoor kreeg de stichting uiteindelijk een bedrag van dik dertigduizend euro. De beheerderskosten bedragen 21.000 euro en dat moet geheel uit eigen zak betaald worden. Dus moest er actie gevoerd worden. En dat is juist voor een organisatie als De Kleine Meer erg moeilijk gebleken.

,,We zijn een kleine club van dierenliefhebbers. We draaien de zaak met vijftig vrijwilligers. Dat gaat prima. Iets meer zou welkom zijn. Maar verder hebben we geen leden of mensen die op een andere manier actief zijn. En van die vrijwilligers kun je niet verlangen dat ze ook nog eens langs de deuren gaan of zich anderszins inzetten voor een geldinzameling.”

Adoptieplan

Stichting De Kleine Meer heeft zich dit jaar dan ook aardig geroerd om wat extra gelden binnen te halen. Er is een dierenadoptieplan opgesteld dat elk jaar bijna vijfduizend euro oplevert. Verder is er een loterij geweest en de donateursactie ‘Vrienden van de Kinderboerderij’. De opgestarte sponsoractie ‘Club van 100’ moet ook in de toekomst een belangrijke bijdrage gaan leveren in de financiering van de beheerder. Verspeek: ,,Over het gehele jaar 2019 hebben we toch ongeveer twintigduizend euro bijeen gebracht. Met dit alles zijn we voorlopig gered.”