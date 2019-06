Kinderboerderij Kleine Meer in Valkenswaard blijft zich verzetten tegen korting op subsidie

De twee partijen troffen elkaar gisteravond bij de A2-bezwarencommissie in het gemeentehuis in Heeze. Daar maakte voorzitter Paul Verspeek van de kinderboerderij nog maar eens duidelijk dat De Kleine Meer meer geld wil dan de toegezegde 25.000 euro. De stichting vindt dat ze recht heeft op 51.000 euro, die ze eerder ook kreeg. Een aanzienlijk deel daarvan - 21.000 euro - is dan net als voorheen bestemd voor het uitbetalen van de beheerder.

Valkenswaard was eerst van plan om de stichting dit jaar ruim 13.000 euro te geven, maar onder druk van de gemeenteraad is het bedrag opgehoogd naar 25.000 euro.

De gemeente is van mening dat ze daarmee coulant is richting de kinderboerderij. ,,Er is aanzienlijke welwillendheid getoond.” Loonkosten komen niet in aanmerking voor subsidie, betoogden vertegenwoordigers. En de Kleine Meer voldoet niet aan de subsidieregels: ze verzuimt om vijftig procent van de jaarlijkse begroting zelf op te hoesten en heeft ze te veel eigen vermogen in kas. En ook al is dat gespaarde geld voor een nieuwe schuur, dan had ze daar toestemming voor moeten vragen.