Kinderboerderij Kleine Meer in Valkenswaard krijgt toch subsidie van gemeente

Ruud d'n Urste prins van De Keien in Waalre

11 november WAALRE - Ruud Verbeek (31) is sinds zaterdag de nieuwe heerser over de Keien. Hij werkt als manager bij Albert Heijn. Carnaval zit in zijn bloed: eerder was Verbeek al jeugdprins en adjudant (2 keer zelfs).