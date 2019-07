Kinderboerderij Valkenswaard heeft geen recht op extra subsidie, bestuur gaat zich beraden

Gemeente opent balie in Medisch Centrum Aalst: ‘Binnenlo­pen is laagdrempe­li­ger dan mailen of bellen’

16 juli WAALRE - Inwoners van de gemeente Waalre met vragen over bijvoorbeeld thuishulp, jeugdhulp, schuldhulp of mantelzorg kunnen sinds kort terecht in het Medisch Centrum Aalst. Omdat zorgconsulenten nu in dezelfde ruimte zitten als onder meer de huisarts en GGD moet het makkelijker worden om bij de gemeente aan te kloppen voor hulp. Want, zo zegt de gemeente: binnenlopen is laagdrempeliger dan bellen of mailen.