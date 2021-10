Kinderen vermaken zich met Rebel Rally in Valkenswaards winkelcentrum Valkenstaete

VALKENSWAARD - Wat begon als een leuk gezinsvermaak tijdens de zomervakantie, is uitgegroeid tot een heuse racebaan in winkelcentrum Valkenstaete in Valkenswaard.

„Het is allemaal begonnen in de zomer toen ik voor mijn dochter een parcours wilde uitzetten voor haar elektrische autootje”, vertelt initiatiefnemer Robbert Lievens. „We zijn toen met wat pionnen en planken bij de parkeerplaats bij de Wedert aan de slag gegaan hiermee.”

Als ook enkele vriendjes mee gaan met hun autootjes, blijkt het idee aan te slaan en nemen de ideeën toe. „Op een gegeven moment waren er steeds meer kinderen die mee wilden gaan doen, en omdat we toch op de openbare weg bezig waren wat natuurlijk eigenlijk niet kan, zijn we uitgeweken naar het Terenplein in Dommelen”, legt Lievens uit.

Compact

Een aantal vrienden sluiten aan bij de organisatie van de rallymiddagen, die inmiddels omgedoopt is tot Rebel Rally en met een lasersnijder worden er vervolgens baandelen uit hout gesneden en voorzien van de juiste rode en witte strepen. „We wilden alles zo maken, dat het licht was en compact om op te slaan.”

Als na verloop van tijd ook het Terenplein niet meer toegankelijk is vanwege werkzaamheden, wordt er uitgeweken naar de parkeerplaats bij speeltuin Geenhoven. „Toen begon het balletje eigenlijk verder te rollen, want we kwam in contact met Coen van Coen’s Telecom in de Valkenstaete. Hij doet ook het beheer van de panden in het winkelcentrum en tipte ons dat er een pand van 1100 vierkante meter leegstond”, vertelt Lievens. „Hij zei dat als we er iets leuks van konden maken, dat we dat zeker moesten doen.”

Verbeteren

Het pand wordt dankbaar in gebruik genomen en inmiddels zijn er twee racezaterdagen geweest. „We merkten direct al dat er nog veel meer aanloop was”, vertelt Lievens trots. „We hebben nu inmiddels vijftien elektrische autootjes rondrijden en doordat we alles kunnen laten staan, kunnen we alles ook steeds een kleine beetje verbeteren.”

Zaterdag vindt een speciale Halloween-editie plaats. „We hebben alles in stijl aangekleed, zodat het voor de kinderen ‘spooky’ gezellig is.” De rally voor kinderen vindt om de week op zaterdag plaats van 12.00 tot 16.00 uur en is gratis toegankelijk. „We zouden dit niet zonder donaties en sponsoren mogelijk kunnen maken, dus alle hulp is welkom.”