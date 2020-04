Kiosk is onderdeel van centrumplan Valkenswaard

In het ontwerp voor een fikse opknapbeurt van het centrum van Valkenswaard wordt definitief een muziekkiosk opgenomen. Burgemeester en wethouders komen daarmee tegemoet aan de wens van de initiatiefnemers, verenigd in de Stichting Burgerinitiatief MuziekKiosk Valkenswaard (BIMKV). Het definitieve ontwerp voor het centrum, dus inclusief het kiosk, moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Volgens het college hebben de initiatiefnemers het draagvlak aangetoond. Naar het oordeel van B en W is het initiatief gedegen en goed onderbouwd. ,,En daarmee is ruimschoots voldaan aan onze voorwaarden voor burgerinitiatieven.”

Overleg

De Stichting BIMKV heeft inzicht verschaft in het proces om daadwerkelijk tot draagvlak voor de nieuwe kiosk te komen. Op die manier heeft ze het college een beeld kunnen schetsen van onder meer de kwaliteit, de volledigheid en de betrouwbaarheid van het werk gedurende het voortraject. Ook de welstandscommissie heeft zich inmiddels positief uitgelaten over het ontwerp van de kiosk. Tevens is er uitgebreid overleg geweest met verschillende belanghebbende partijen zoals horeca, centrummanagement, Valkenswaard Marketing en Stichting Weekmarkt. Ook daar was volgens het college een overwegend positief geluid over een kiosk.

Discussie

Aan het besluit van het college is veel discussie voorafgegaan, onder meer via de sociale media. Er zijn uitgesproken voorstanders. Zoals een groep van ruim driehonderd inwoners die zich middels een handtekening geschaard heeft achter de initiatiefnemers. Tijdens een inloopbijeenkomst over het definitieve ontwerp waren van de driehonderd bezoekers enkele tientallen negatief. ,,Een grote groep heeft zich hier nadrukkelijk niet over uitgesproken”, aldus het college.