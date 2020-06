‘Kiosk moet op de Markt in Valkenswaard, dat is beloofd aan sponsoren’

Waalrese (93) plots zonder thuishulp door problemen bij zorgaanbie­der Home Instead

16 juni WAALRE/HEEMSTEDE - Zeker enkele tientallen ouderen in het hele land zitten met de handen in het haar omdat thuiszorgorganisatie Home Instead plotseling stopt met hun persoonlijke verzorging. Een 93-jarige zelfstandig wonende Waalrese is een van hen. Haar dochter Ellen van Beek trekt aan de bel en eist een oplossing.