Klassenstrijd op het Were Di in Valkenswaard om zoveel mogelijk kilometers te maken

Directie Peuterdorp Valkens­waard: ‘Het gouden jubileum vieren we zeker nog’

17 februari VALKENSWAARD - Het had voor Peuterdorp Valkenswaard een gewoon jubileumjaar moeten worden. Helaas hield corona ook de peuters even thuis. Nu de kleintjes weer in de opvang actief zijn, denkt de directie na over een gouden feestje later in het jaar.