Klusser raakt gewond in Valkenswaard, traumaheli opgeroepen

Tweespalt op Den Hof over investe­rings­fonds

16:06 AALST - Op winkelcentrum Den Hof in Aalst is onenigheid ontstaan over het gezamenlijke investeringsfonds van winkeliers. Ten minste vijf ondernemers zeggen het nut van het fonds niet in te zien, en zouden er liever uitstappen. Veel andere ondernemers zijn juist wel enthousiast over het fonds, dat het plein moet opfleuren.