Koelbedrijf Smeva in Valkenswaard krijgt predicaat Koninklijk na 100-jarig bestaan

Een toonbank bij de slager of visboer met vlees of vis, een koelvak in de supermarkt met zuivelproducten of een diepvriesvak met ijsjes bij het tankstation. Veel mensen hebben vaak zonder dat ze het weten ooit een product van Smeva gezien.

Het bedrijf bestond vorig jaar precies 100 jaar. Een eeuw geleden richtte Marcelis Smets, opa van de huidige directeur Charles Smets, in mei 1920 Stoommeubelfabriek De Nijverheid in Valkenswaard op. Drie jaar na oprichting verandert de naam in Smeva, dat staat voor Smets Valkenswaard. Het wordt een fabrikant van innovatieve koel- en vriestechnische oplossingen die bijvoorbeeld iedere supermarktbezoeker in Nederland en daarbuiten dagelijks tegenkomt.

Onderscheiding

Corona zorgde voor een uitgesteld eeuwfeest dat vrijdag in het Evoluon gevierd werd. Hierbij overhandigde de commissaris van de Koning Ina Adema het predicaat ‘Koninklijk’ aan Charles Smets en Henk Dibbets.

Het Predicaat Koninklijk is een onderscheiding die kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of grote ondernemingen. Het symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning tegenover de ontvanger en wil niet zeggen dat het betrokken bedrijf leverancier is of een andere relatie heeft met het Koninklijk Huis.

Volledig scherm Henk Dibbets, Ina Adema, Charles Smets, burgemeester Ederveen. © Bram Delmee