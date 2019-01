Komt er een einde aan zelf vuurwerk afsteken in Waalre?

Meningen verdeeld

De gemeenteraad vroeg in september het college te bekijken welke mogelijkheden voor een vuurwerkverbod er zijn en hoeveel dat kost. In oktober is daarom een enquête - verdeeld over alle leeftijdscategorieën en buurten in Aalst en Waalre - verstuurd naar 751 deelnemers van het inwonerspanel. Ruim de helft beantwoordde de vragen. Eerder werkten 215 Waalrenaren ook mee aan een ED-enquête over vuurwerk: 56 procent was voor een vuurwerkverbod, 41 procent tegen. Over een centrale vuurwerkshow waren de meningen nog meer verdeeld: 47 procent was daar positief over, 44 procent negatief.