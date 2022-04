Koningsdag in Aalst-Waalre: feestje voor de jeugd

Superochtend

Toen ze bij Gemeenschapscentrum De Pracht hoorden dat er met Koningsdag geen vrijmarkt in Aalst werd georganiseerd, staken ze de koppen bij elkaar en besloten dat er in ieder geval een kleedjesmarkt moest komen. Coördinator Brigitte Arie: „Het was te kort dag om nog kramen te regelen, maar tijd genoeg om wel voor gezelligheid en ontmoeting te kunnen zorgen. Dat hoeft niets te kosten. En kijk eens: het is retedruk. Iedereen heeft hier een superochtend.”

Groots kinderfestijn

De festiviteiten in Aalst duurden tot aan het begin van de middag. Wie wilde kon daarna door naar Waalre-dorp, want daar ving rond 13.30 uur een groots kinderfestijn aan. Pieter Bosman van de Vereniging voor de Jeugd is tegen die tijd druk in de weer op de Markt. Hij is goedgeluimd, want alles zit mee: „Alle kramen hebben we kunnen bemensen. Dat betekent dat er vandaag zo’n 130 kraamhulpen actief zijn. Zij helpen bij het aloude Hoefijzer Werpen en bij het Kaas Dragen en Koeien Melken, maar onze ‘Wiebelaar’ is een nieuw spel en zal zeker succesvol zijn. Ook leuk: we hebben vandaag ons honkbalveld even terug.”