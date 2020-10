Koninklijke onderscheiding voor Valkenswaardenaar Ed Maes

Theaters mogen van Jorritsma meer dan 30 man publiek ontvangen: ‘Duim­schroe­ven verder aandraaien is niet fair’

1 oktober EINDHOVEN - Theaters en popzalen in Zuidoost-Brabant mogen meer dan dertig bezoekers ontvangen, mits ze bewezen hebben zich aan de coronamaatregelen te hebben gehouden. Zo liet John Jorritsma, voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost woensdagavond weten. Over bioscopen is nog niets bekend.