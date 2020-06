Korting op glasvezel in Waalre

KTWaalre gaat zeven bijzondere gebieden van de gemeente voorzien van glasvezel. Maar minimaal zeventig procent van de huishoudens moet meedoen, én er wordt een eigen bijdrage verwacht van de deelnemers van 1500 euro.

Met name dat laatste viel op zijn zachtst gezegd niet goed. Gesprekken met belanghebbenden volgden en donderdag maakte de Waalrese netwerkbeheerder bekend dat ze een staffel invoeren. In het kort: doet maar vijftig procent van de bewoners in een gebied mee dan bedraagt de eigen bijdrage 2250 euro, maar bij een dekkingsgraad van 95 procent hoeft ‘maar’ 500 euro bijgelapt te worden. Gezien het percentage huishoudens dat in de vorige fase 3 instapte (bijna 97 procent) is dat laatste realistisch te noemen.

Met één kanttekening: ,,Omdat we de aanbesteding per gebied gaan doen, bekijken we per gebied wat de staffel wordt’’, legt directeur Jos van Best van KTWaalre uit. ,,Het kan dus zijn dat er verschillen ontstaan.’’

In termijnen aflossen

Wie de eigen bijdrage niet in één keer kan ophoesten, krijgt de mogelijkheid om het bedrag in termijnen af te lossen. De korte beslistermijn – huishoudens moeten uiterlijk 30 juni de knoop doorgehakt hebben – blijkt niet zo in beton gegoten te zijn als de informatie op de website doet vermoeden. Van Best: ,,Als het een weekje later wordt, doen we daar niet moeilijk over.’’

Of de aansluitwijken blij zijn met een staffelkorting op de eigen bijdrage? ,,Als vereniging zijn we natuurlijk niet helemaal tevreden’’, reageert Hugo Nieuwenhuizen namens Duin en Ven. ,,KTWaalre heeft nu beter uitgelegd waarom het voor ons duurder is, en dat vinden we belangrijk. Ook geldt de aansluitboete (wanneer niet binnen drie maanden na aansluiting een abonnement bij een glasvezelprovider is afgesloten – red.) niet meer bij huizen die door omstandigheden langere tijd niet bewoond zijn of bij (nog) onbebouwde percelen. Ik denk dat een eigen bijdrage van 500 euro behapbaar is, maar daarvoor moet wel bijna iedereen meedoen.’’

Coax-netwerk

Overigens is niet gezegd dat het daarmee rond is voor Duin en Ven. Nieuwenhuizen: ,,Het risico bestaat dat mensen denken ‘het zal mijn tijd wel duren, ik blijf op de coax’. Maar goed: we gaan dit communiceren naar de leden. Iedereen mag zelf weten of hij deelneemt. Ik hoop wel dat er niet te veel mensen denken ‘het zal mijn tijd wel duren’.’’