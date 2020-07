Kostenstijging Cure legt in Valkenswaard een open zenuw bloot

Wijngaard in volkstuin­tje in Aalst: ‘tipsy’ naar huis

10:44 AALST - Op zijn tijd drinkt Wim Van Glabbeek graag een glaasje zelf gebrouwen goudgeel gerstenat. Hij houdt zo van de zoete geur, dat hij het gefermenteerde drankje thuis zelf, in zijn eigen woonkamer, fabriceert. Op dinsdagmiddagen, wanneer hij samen met zijn kompaan Emile van Helvoirt klaar is met de zorg voor hun wijnstokken in Domein Eeckenrhode, drinken ze graag een flesje zelf gebrouwen blond. Soms ook wel twee.