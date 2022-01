Kringloopwinkel Verderest wil meer dan alleen een winkel zijn: recyclen tot aan de kleinste details

VALKENSWAARD - Kringloopwinkel Verderest Valkenswaard bestaat nog maar een halfjaar maar directeur Marina Liebregts heeft grootse plannen. ,,We hebben boven verwachting goed gedraaid en gaan nu echt werk maken van onze houtwerkplaats en naaiatelier. Ons doel is een echt circulair ambachtscentrum zijn. En daarna willen we die recycle-activiteit doortrekken naar andere A2-gemeenten.” Haar motto: ‘Meuk is leuk’.

Het nieuwe bedrijf in Valkenswaard - met ook een vestiging in Budel - heeft een ruim assortiment en is gehuisvest in een voormalige bedrijfshal aan de Kennedylaan. Naast de winkel is er ruimte voor werkplaatsen waar herstelwerkzaamheden zijn en ook nieuwe producten worden vervaardigd. Op dit moment is er al een afdeling voor houtbewerking en beschikt de kringloopwinkel over een eigen naaiatelier. Over de resultaten daarvan is Verderest-directeur Marina Liebregts uiterst tevreden. ,,We hebben van het leer van bankstellen speciale BBQ-schorten en gereedschapsgordels gemaakt. Gebruikte dekbedden hebben we vermaakt tot hondenkussens.”

Op dit laatste aspect wil Liebregts nog meer het accent gaan leggen. Verderest biedt zo volop werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat dan over statushouders, mensen met een beperking en, via de reclassering, verschillende taakstraffers. ,,Allemaal mensen die moeilijk ergens aan de bak komen. Ze willen iets leren en dat kunnen ze hier. Voor hen een persoonlijke verrijking. En de resultaten zijn bemoedigend. Enkele taakstraffers hebben hier kortstondig gewerkt en keren nu bij ons terug als vrijwilliger. En we hebben ook al medewerkers gehad die van hieruit een reguliere baan hebben gekregen.”

De aangeboden artikelen gaan in de verkoop, zijn bestemd voor herstelwerk of worden ontmanteld tot nieuwe grondstoffen. Artikelen voor directe verkoop krijgen een schoonmaakbeurt en liggen snel in de winkel. In verschillende ateliers worden sommige artikelen eerst opgeknapt. Hoog op het verlanglijstje daarbij staat een fietsherstelbedrijfje, gebruikte fietsen een tweede leven geven. Marina Liebregts is ook gericht op zwerffietsen. ,,Inzamelen, even in bewaring houden en ze vervolgens opknappen. Die plannen zijn inmiddels definitief. De precieze uitvoering volgt snel.”

Ultieme vorm van duurzaam ondernemen

Bij de ateliers van de kringloopwinkel past ook het verwerken van kapotte en onbruikbare producten. Deze worden door eigen mensen geheel ontmanteld, tot in de kleinste onderdelen uit elkaar gehaald. De zo verkregen grondstoffen worden dan aangeboden aan de industrie. ,,Dit concept, ‘cradle to cradle’ genoemd, heeft bij ons een hoge prioriteit. Grondstoffen hergebruiken. De ultieme vorm van duurzaam ondernemen.”

Marina Liebregts wil dit ‘Verderest-concept’ snel verder vormgeven binnen de A2-gemeenten. Om zo een stevige bijdrage te leveren aan het minimaliseren van de afvalstroom. Daarbij is ook een rol voor de jeugd weggelegd. ,,Daarbij past dan ook een educatiecentrum over circulaire economie. We hebben er de ruimte voor.”