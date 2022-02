Kwalleballen met zeeppompjes in de aanslag

VALKENSWAARD - Groter kan het contrast niet zijn. Nadat we bijna twee jaar op gepaste afstand van onze medemens hebben moeten leven en er extra aandacht was voor persoonlijke hygiëne, zal in april hoogstwaarschijnlijk het traditionele ‘Kwalleballen’ weer gehouden kunnen worden, ofwel het rugbyen in de modder.

Joerie van Looij, een van de organisatoren van het Kwalleballen, is in zijn nopjes. „Begin januari was er nog totaal geen gevoel dat het Kwalleballen dit jaar zou kunnen doorgaan. Vorige week zijn we voor het eerst samengekomen met de organisatie en hebben we serieus gesproken over een mogelijke doorgang dit jaar. En eigenlijk kwamen we tot de conclusie dat het gewoon door moeten kunnen gaan”, vertelt Van Looij enthousiast. „We hebben geprobeerd verschillende scenario’s uit te denken, hoe lastig dat ook was door ons enthousiasme, maar eigenlijk zijn er maar weinig no-go’s.”

Momenteel ziet de organisatie alleen de anderhalve meter afstand als maatregel als een probleem. „Als deze maatregel er in april nog is, dan betekent het dat deze maatregel ook nodig is. En dan is het Kwalleballen natuurlijk niet mogelijk. Aan alle andere maatregelen zouden we zeker een mouw moeten kunnen passen. Desnoods zetten we hekken rondom het terrein, ook al is dit natuurlijk niet zoals we het Kwalleballen voor ogen hebben. Maar voor ons is het erger als het evenement niet doorgaat, dan dat we een keertje hekken moeten plaatsen”, legt Van Looij uit.

Dertigste keer

Het Kwalleballen zal dit jaar voor de dertigste keer plaatsvinden en de organisatie verloopt normaal als vanzelf. Dat is dit jaar anders. „We kunnen nu natuurlijk niet zomaar het draaiboek uit de kast trekken, we zullen hier en daar moeten aanpassen en improviseren.”

Het evenement trekt al jaren deelnemers van heinde en verre. Toch is dit het enige wat voor de organisatie spannend is. „Het ritme is er uit, we hebben nu natuurlijk al twee jaar niet gespeeld. Het is toch afwachten of mensen nog mee willen doen. We hebben een vrij vast publiek en deelnemers. En natuurlijk gaan we zo snel mogelijk alle oud-deelnemers, sportverenigingen en andere clubs aanschrijven om mee te doen, maar we hebben het niet in de hand.”

Gemeente is ook positief

Ook de gemeente wordt betrokken bij de organisatie. „De eerste contacten zijn geweest, uiteraard ook voor de vergunning. Zij zijn heel positief en willen graag meedenken. Ook zij zien er zeker een grote kans in dat het door kan gaan. En desnoods plaatsen we gewoon overal zeeppompjes op het terrein, geen probleem.”

