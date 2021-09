Kwetsbaar en spannend kijkje in keuken van kunstenaars; lustrumeditie van open atelierroute in Valkenswaard

Met de tweejaarlijkse open atelierroute krijgen geïnteresseerden de kans om een ‘kijkje in de keuken’ te nemen bij kunstenaars. Leo van Hoof: ,,Eigenlijk stel je je best wel een beetje kwetsbaar op natuurlijk.”

Slaapkamer die ‘over’ is

Want waar de één een professioneel atelier aan huis heeft, gebruikt de ander een slaapkamer die ‘over’ is als atelier. Zowel professionals als hobbyisten stellen hun kunstwerken tentoon. „Voor zo’n weekend wordt het hele huis eigenlijk omgebouwd tot atelier, en mensen kunnen dan ook overal in huis mijn kunstwerken bekijken”, legt Van Hoof uit.

Quote Men kan zien welke handen een kunstwerk gemaakt hebben Amy Verhoeff

Voor kunstenares Amy Verhoeff is het iets gemakkelijker. „Mensen zijn komend weekend welkom in mijn atelier dat ik aan huis heb, sinds vorig jaar.” Ook voor Verhoeff is aankomend weekend iets om naar uit te kijken. „De anonimiteit van kunst vervaagt. Men kan zien welke handen een kunstwerk gemaakt hebben. Mensen stellen vragen over het waarom van een kunstwerk en hoe lang ik ergens mee bezig ben geweest. Sommige mensen zijn ook echt verrast als ze mij zien, en hadden blijkbaar toch andere verwachtingen”, vertelt Verhoeff lachend.

Voelen als een compliment

Dat kunst iets persoonlijks is, is niets nieuws. „Er zijn bezoekers die even een blik komen werpen op de kunstwerken, maar er zijn ook mensen die uitgebreid door de kamers struinen. Soms worden er ook kritische vragen gesteld, of inhoudelijke opmerkingen gemaakt. Kunst is een soort spiegel, en het voelt als een compliment dat mensen dan ook echt de moeite nemen om goed te kijken”, vertelt Van Hoof. „Het is overigens niet altijd makkelijk. Ik verwacht natuurlijk niet dat iedereen het mooi vindt, maar kan het toch wat persoonlijk voelen.”

Voor veel kunstenaars is dit jaar niet de eerste keer dat ze exposeren. „Ik vind het zo mooi dat er een aantal mensen is die elk jaar terugkomt. Zij zien mijn ontwikkeling en benoemen mijn groei ook, wat ik soms zelf niet meer zie. Dit zijn voornamelijk mensen die ik bijvoorbeeld ook niet bereik via social media, waardoor voor hen de ontwikkeling extra goed te zien is”, legt Verhoeff uit.

Quote Ik ben met mijn 27 jaar de jongste van het gezelschap en de oudste is 82 Amy Verhoeff

De open ateliers van komend weekend zijn gemêleerd evenals de kunstenaars. „Ik ben met mijn 27 jaar de jongste van het gezelschap en de oudste is 82”, legt Verhoeff uit. „We proberen meer verjonging te krijgen in het kunstenaarsbestand, door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van social media. Maar het vraagt nogal iets om deel te nemen aan de atelierroute. Veel jonge kunstenaars hebben naast de kunst gewoon een baan. Tijd en een goede voorbereiding zijn dus belangrijk, en dat is soms een uitdaging.”

Kijk voor meer informatie over de open atelierroute op atelierroutevalkenswaard.nl.