KWF stopt collecte in Valkenswaard: vrijwilligers bijna niet meer te vinden

Voldoende vertrouwen

De tweede reden is de verdergaande digitalisering. De mogelijkheid om contant geld te geven, is na dit jaar voorbij. Daarmee verdwijnt ook de traditionele collectebus. De digitale opties die KWF biedt om te collecteren, gaan onder meer via collectebord met een QR-code en via Whatsapp. Volgens het Valkenswaardse bestuur is een veel gestelde vraag ‘of er voldoende vertrouwen is voor de digitale collecte en of een collecte nog van deze tijd is'.