Laat zien wat je kunt bij Waalre's got talent

Geen schrik bij bewoners na brand Valkens­waard

16:17 VALKENSWAARD - De veelal oudere bewoners van een appartementencomplex aan de Carolusdreef in Valkenswaard moesten op donderdagavond in allerijl hun huis uit, toen er brand woedde in de garage onder het complex. Zijn ze de ochtend erna bekomen van de schrik?