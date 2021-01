Laatste stukje centrum voor iets speciaals: EMA-terrein in Valkenswaard

Het EMA-terrein is volgens B en W het laatste stukje van het centrum waar nog iets speciaals van de grond kan komen. Daarom is het zaak dat er voor dit gebied één visie ontwikkeld wordt. De nadruk zal dan in ieder geval komen liggen op wonen. Het is ook de bedoeling dat er werk gemaakt wordt van het verbeteren van de infrastructuur. Het derde aandachtspunt is dat er in het gebied een HOV-knooppunt kan komen. Hierbij moeten ook meegenomen worden een stukje van de Dommelseweg (de panden van Domino’s Pizza en van de voormalige discotheek) en het eerste deel van de Luikerweg (de bebouwing vanaf de hoek tot garage Jonkers). Het Valkenswaardse college stelt daarbij op voorhand ook heel nadrukkelijk dat er bij al deze plannen ‘geen plaats is voor solo-ontwikkelingen’.