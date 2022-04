Lage opkomst verkiezingen is doorn in het oog van Valkenswaardse Burgemeester Ederveen

VALKENSWAARD - De lage opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart is de Valkenswaardse burgemeester Anton Ederveen en doorn in het oog. Zowel bij het afscheid van de oude gemeenteraad als voorafgaand aan de installatie van de nieuwe raad in de loop van deze week sprak Ederveen ondubbelzinnig zijn ongenoegen hierover uit.

,,Die lage opkomst baart me echt zorgen”, aldus Ederveen. Hij deed een oproep om daar iets aan te doen, om er verandering in aan te brengen. Het opkomstpercentage lag met net iets meer dan 49 procent ruim onder dat van vier jaar geleden. Toen hanteerde nog bijna 53 procent van de stemgerechtigden het rode potlood in de Valkenswaardse stemhokjes.

Klip en klaar

Op beide raadsbijeenkomsten was Ederveen klip en klaar in zijn betoog. Heel nadrukkelijk gaf hij aan het echt niet goed te vinden dat er bijna 3,5 procent minder mensen naar de stembus waren gegaan. Hij gaf aan dat in Nederland, in tegenstelling tot in verschillende andere landen, de democratie iets vanzelfsprekends is. ,,Maar laat dan tenminste ook één keer in de vier jaren van je horen.” Uit onvrede maar gewoon thuis blijven zitten noemde Ederveen ‘te gemakkelijk’. ,,Wees dan helder en breng een blanco stem uit. Dan weten we tenminste dat het ook echt uit onvrede is.” Hij veroordeelde gedecideerd de instelling van ‘we komen niet, we vinden het wel goed zo’.

Quote Of is het misschien een signaal dat mensen afhaken bij de lokale politiek? Anton Ederveen

Hij voegde er vervolgens wel aan toe dat er naar aanleiding van die lage opkomst wellicht een discussie kan ontstaan over of het is uit onvrede of juist uit tevredenheid. ,,Of is het misschien een signaal dat mensen afhaken bij de lokale politiek?” Maar direct daarop vroeg hij zich hardop af of die thuisblijvers misschien wel sowieso afhaken bij de politiek. ,,En dan plukken wij daar op lokaal niveau helaas de wrange vruchten van.”

In contact blijven met inwoners

Op zoek naar een oplossing wees de Valkenswaardse burgemeester vooral op de verbinding. Naar zijn idee moeten de leden van de gemeenteraad vooral in contact blijven of zo nodig in contact komen met de inwoners van Valkenswaard. ..Praten en vooral luisteren. Die verbinding vormgeven, daadwerkelijk invullen. En daarbij niet schromen om ook eens terug te kijken. Nagaan hoe in de voorbije raadsperiode daaraan gestalte is gegeven", gaf hij aan. ,,Wij mogen niet berusten in de uitslag van minder dan vijftig procent. Dat moet juist aansporen tot actie.” En die actieve inzet vraagt volgens Ederveen ook permanent om onderhoud. ,,Werken aan de onderlinge verbinding in de raad én met de inwoners van Valkenswaard. De mouwen opstropen en aan de gang. Samenleven doe je immers niet alleen.”