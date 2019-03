Landeigenaren bij Tongelreep tussen Achelse Kluis en Valkenswaard worden uitgekocht om ruimte te geven aan het water

Het Waterschap De Dommel is met ruim twintig landeigenaren in gesprek over de toekomst van hun perceel in dit stroomgebied van de Tongelreep. Wanneer de grond nodig is voor de plannen, kunnen de agrariërs en bewoners een volledige schadeloosstelling krijgen. In het uiterste geval kan de grond worden onteigend, als de partijen er niet uitkomen.