Landwinkels in Waalre mogen, maar niet op Raadhuisstraat 8: ‘Lokale overheid laat ons barsten’

Een plakmuur in de strijd tegen zwerfafval, brugklas­sers Kamal en Lucas winnaars Trash Award

23 juli VALKENSWAARD - Een plakmuur waar je afval en rotzooi tegenaan kan gooien. Dit idee leverde Kamal Mohamad (15) en Lucas Vaassen (13) de zogeheten Trash Award op, een prijs die verbonden is aan Zero Trash, een educatief project waarbij leerlingen van scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard aan de slag gingen met het thema zwerfafval.