Lang haar verplicht! Frans Dekkers uit Valkenswaard hielp in 1970 mee op popfestival Kralingen: ‘Het was heel relaxed’

Dus gingen ze overal in het land op zoek naar mensen met een hippiekapsel. ,,Ik was op een avond in mei 1970 in studentencentrum AOR in Eindhoven”, zegt Frans Dekkers, destijds een prille twintiger uit Valkenswaard en één van de weinige aanwezigen met een uitbundige haardos. ,,Een man stapte op me af. Hij vroeg of ik wilde meewerken aan een popfestival. Ja, dat leek me wel leuk. De man noteerde mijn gegevens. Zelf had ik geen telefoon. Ik kreeg begin juni een oproepbericht thuis. Of ik zo spoedig mogelijk met de organisatie wilde bellen.”