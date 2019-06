Langs de koele Dommel over hete zandgronden

Wie in de buurt van de zee woont gaat op zo'n dag natuurlijk naar het strand, ‘waar je kan liggen in het zand, totdat je hele lijf verbrandt (naar Boudewijn de Groot). En wie (naar Hendrik Marsman) daar woont ‘waar breede rivieren traag door oneindig laagland gaan’, zoekt vast een rivierstrandje op om met de voeten in het water te turen naar de langsglijdende schepen.

Maar hoe zit dat met ons, zandgronders? Hutje mutje bij het chloorwater? Of bij de afgravingsplas? Of is het misschien ook wel verkoelend verpozen langs en in onze eigen Dommel? We namen de fiets en probeerden vanaf het Eindhovense stadhuis zoveel mogelijk stroom-opwaarts naar het zuiden langs de rivier te rijden.

Lommerrijk

Dat valt dus vies tegen. In het begin gaat het goed. Lopend of fietsend langs de Dommel toont de stad zich van een mooie, groene, lommerrijke kant. En dat is prettig. Want het is half 12 en al 27 graden.

Met uitzicht op de Genneper Watermolen zitten moeder Maria Leeflang en zoon Niek uit Tilburg en hun vrienden Wouter Bakker en Yolanda Slegers uit Den Bosch even uit te rusten. Ze kochten het boekje 'Wandelen buiten de binnenstad van Eindhoven’, en zijn meer dan aangenaam verrast: ,,Wat is het hier mooi. We liepen van het station naar hier en het is zo groen. Helemaal niet rechttoe rechtaan industrieel zoals we dachten", zegt Maria Leeflang, initiatiefneemster van de wandeling. ,,Volgende keer gaan we per kano", kondigt een enthousiaste Yolanda Slegers aan.

Bloemetjespark

Ook het plekje waar Lozel Eijsbouts dagelijks haar bejaarde honden Tobie (13) en Yuks (10) uitlaat (en in de Dommel laat springen) is nog mooi per fiets te bereiken. We kletsen even over de toekomst van Genneperparken. De omwonenden die het ruig willen houden zijn het niet eens met de omwonenden die er een 'bloemetjespark’ van willen maken. Lozel is het hartstochtelijk eens met de eerste groep.

Over land

Maar bij de Hightech Campus scheiden de wegen van de fietsers en het water. Dan maar een tocht ‘over land’ van watermolen naar watermolen: Van Genneper Watermolen (Eindhoven), naar Volmolen (Riethoven), naar Dommelse Watermolen, naar Venbergse Watermolen (Valkenswaard). Bij de Volmolen zitten twee vriendinnen (,,zeg maar 50-plus") op een richeltje langs het water. Met gezicht en naam in de krant hoeven ze niet. Maar vertellen over hun vriendschap (vanaf de brugklas) en liefde voor de Dommel (‘zo vaak mogelijk langs wandelen en effe bijkletsen’) willen ze best. En dan gaan ze het water in. Door de blub waarin je wel 20 cm wegzakt wat minder is, maar daarna is het lekker koel. En dat is fijn, want de thermometer geeft inmiddels 30 graden aan.

Schaduw

Via de Dommelse Watermolen (waar Marcel van Es uit Dommelen nog even uitlegt hoe hij de beste visplekjes spot) is het nog maar een klein stukje naar de Venbergse Watermolen aan het begin van natuurgebied de Malpie (31 graden inmiddels). Hier zit de Valkenswaardse familie Henselmans (Laurens en Marlies met zoon Jan) lekker in de schaduw aan de oever van de Dommel. In het water is hond Zenska aan het spelen met twee kinderen. Ja, die Dommel is wel een ding hoor, in het leven van de familie. ,,Vorige zomer waren we hier iedere avond", zegt Marlies, die hier bij de plek waar de Rofra-kano's te water gaan ook met haar scootmobiel makkelijk tot vlakbij het water kan komen.

Twee voordelen heeft de plek: je kan er makkelijk pootjebaden want er is geen blub. En op het naastgelegen terras staat een koel trappistje klaar.

Volledig scherm Links Maria Leeflang met zoon Niek uit Tilburg, rechts Wouter Bakker en Yolanda Slegers uit Den Bosch © Corrie de Leeuw

Volledig scherm Bruggetje over de Dommel in Genneperparken © Corrie de Leeuw

Volledig scherm De Dommelse Watermolen © Corrie de Leeuw

Volledig scherm De Genneper Watermolen © Corrie de Leeuw

Volledig scherm Volmolen in Waalre © Corrie de Leeuw

Volledig scherm Echtpaar Laurens en Marlies Henselmans met zoon Jan © Corrie de Leeuw

Volledig scherm Chanel van de Kam en Gavin Coeleveld met hond Max in het Anne Frankplantsoen waar ze in de zomer vaak te vinden zijn als hun stadsappartementje te warm is. © Corrie de Leeuw

Volledig scherm Lozel Eijsbouts met honden Toby (13) en Yuks (10) © Corrie de Leeuw

Volledig scherm Sportvisser Marcel van Es bij de Dommelse Watermolen © Corrie de Leeuw