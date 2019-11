Leerlingen in Dommelen verzamelen lege flessen in bolderkar voor dolfijntherapie voor Elise

‘Na een paar straten langs de deuren gaan was de kar al vol, en moesten we die inleveren”, zegt Daniël Dubach. Samen met zijn broertje Benjamin besloot hij zijn moeder te gaan helpen bij een inzamelingsactie voor hun nichtje Elise. Zo’n dertien jaar geleden valt Elise van haar paard. Hoewel de val ogenschijnlijk onschuldig lijkt, zorgde die voor een langdurig zuurstoftekort bij Elise, waardoor ze ernstig hersenletsel oploopt en afhankelijk raakt van een rolstoel. ,,Ze kan niet meer zelf eten, praten of lopen en is 24 uur per dag afhankelijk van verpleging”, zegt Ester van Raamsdonk, moeder van Daniël en Benjamin.